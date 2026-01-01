לבנות עתיד יציב ומכובד זה לא רק לדעת מה יהיה המקצוע שלך בעוד עשור, אלא לדעת שקיבלת את הכלים האיכותיים ביותר כדי לשאוף גבוה ולהצליח להגיע ליעדים שהצבת לעצמך.

בתוכנית 'מובילים' לבוגרי ולבוגרות החינוך החרדי של אוניברסיטת תל אביב, אנחנו מאמינים שהבחירה היא לא רק "מה ללמוד", אלא עם מי. זה להיות חלק מקהילה איכותית של בוגרי החינוך החרדי, שבוחרים להוביל רחוק ומחוברים למה שחשוב באמת – שילוב של מקצוענות ללא פשרות יחד עם שמירה על הזהות והערכים.