לבנות עתיד יציב ומכובד זה לא רק לדעת מה יהיה המקצוע שלך בעוד עשור, אלא לדעת שקיבלת את הכלים האיכותיים ביותר כדי לשאוף גבוה ולהצליח להגיע ליעדים שהצבת לעצמך.
בתוכנית 'מובילים' לבוגרי ולבוגרות החינוך החרדי של אוניברסיטת תל אביב, אנחנו מאמינים שהבחירה היא לא רק "מה ללמוד", אלא עם מי. זה להיות חלק מקהילה איכותית של בוגרי החינוך החרדי, שבוחרים להוביל רחוק ומחוברים למה שחשוב באמת – שילוב של מקצוענות ללא פשרות יחד עם שמירה על הזהות והערכים.
באוניברסיטת תל אביב נפתחים בפניך כל התחומים שבעולם, אך השיעור החשוב ביותר הוא היכולת לחשוב בגדול. כאן צומחים המנהיגים והיזמים של המחר – אלו שמובילים את המשק הישראלי ומקימים את החברות הגדולות ביותר. לא בכדי מדורגת האוניברסיטה במקום השביעי בעולם בהצמחת יזמים ומייסדי חברות.
זה הזמן להשקיע בעתיד שלך ולבחור בדרך שתאפשר לך להוביל רחוק, במקום שמעריך את הכישורים הייחודיים שהבאת איתך ומעניק לך את היתרון האמיתי בעולם התעסוקה המשתנה.
תוכנית 'מובילים' לבוגרי ולבוגרות החינוך החרדי - כאן איתך,
עם ליווי אישי ומעטפת תומכת, כדי להפוך את השאיפות שלך למציאות.